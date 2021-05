Про це повідомляє американський портал Variety з посиланням на джерела.

Зараз каталогом пісень відомої групи розпоряджається компанія Moebetoblame Music, якою керує Ерік Грінспен, який організував для музикантів угоду. Після продажу збірки лейбл заробить від 5 до 6 мільйонів доларів. Решта суми дістанеться учасникам Red Hot Chili Peppers. За інформацією видання, вони поділять гроші між собою.

До каталогу увійшли хіти “Under the Bridge”, “Give It Away”, “Dani California”, “Knock Me Down” та інші, авторами яких стали головні учасники культового музичного колективу: фронтмен гурту Ентоні Кідіс, басист Флі (Майкл Пітер Белзарі), барабанщик Чед Сміт і гітарист Джон Фрушанте.

Крім того, барабанщик Чед Сміт нещодавно підтвердив, що гурт зараз працює над новим альбомом.