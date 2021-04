Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Угода містить більше ніж шість десятиліть музики, від пісень Саймона і Гарфанкела, таких як “Bridge Over Troubled Water” і “Mrs Robinson”, до сольних хітів, таких як “You Can Call Me Al” і “50 Ways To Leave Your Lover”.

Саймон сказав, що йому “приємно”, що Sony буде “хранителем його пісень на найближчі десятиліття”.

У Sony заявили, що ця угода охоплює “повну колекцію” класичних пісень Саймона, включаючи такі вічні хіти, як “The Boxer”, “The Sound Of Silence”, “Me And Julio Down By The Schoolyard” і “Still Crazy After All these Years “.

Саймон розпочав свою кар’єру як фолк-співак наприкінці 1950-х років і став одним з найбільш шанованих авторів пісень і поетів свого покоління. Його ранні хіти були написані з другом дитинства Артом Гарфанкелом.

У 1970-х Саймон почав займатися сольною творчістю, отримавши ще більше визнання за свою здатність поєднувати розумні, правдиві тексти з попприколами, що запам’ятовуються.

79-річний музикант випустив свій останній альбом “In The Blue Light” у 2018 році, того ж року він оголосив про свій відхід зі сцени.