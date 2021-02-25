Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимами 6ix9ine или Tekashi69, объявил, что не будет пользоваться Instagram и писать музыку ближайшие полгода.

Соответствующий пост размещен на его странице в Instagram.

Он объяснил, что пауза необходима ему из-за того, что в последнее время его жизнь была наполнена стрессом, и это сказалось, в частности, на его весе.

“Настоящая причина, почему я ухожу из Instagram и музыки на 6 месяцев, состоит в том, что в сентябре я был самого большого размера за все время — я весил 92,5 кг. И я вроде бы много пережил, и я просто постоянно ел и ел… Я сказал себе отложить музыку в сторону и сосредоточиться на себе, и вот, я на 27 кг легче — 63 кг. Если подытожить — любому в жизни нужен перерыв”, — написал он.

Рэпер также призвал всех верить в себя, что бы не случалось.

“В хаосе из всего, что происходит в вашей жизни, говорите себе: “Я контролирую происходящее в моей жизни”. Не позволяйте никому говорить вам, что то, чего вы хотите, это невозможно”, — добавил он.

Подытоживая, рэпер отметил, что несмотря на перерыв в творчестве “является и навсегда останется королем Нью-Йорка”.

К посту музыкант добавил серию видео и фото, на которых можно увидеть его в разном весе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @6ix9ine

Напомним, ранее 6ix9ine пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в серии разбоев, дал показания против бывших соратников по банде. В декабре 2019 рэпер был осужден на 2 года. Впоследствии музыканта перевели под домашний арест — из-за астмы и эпидемии COVID-19. Срок его пребывания под домашним арестом закончится 31 июля.