Про це він розповів в інтерв’ю журналу GQ.

A$AP Rocky не став розкривати занадто багато деталей, але назвав Ріанну “коханням всього свого життя”.

“Вона кохання всього мого життя. Моя леді. Це так прекрасно, коли у тебе є та сама. Вона одна цінніше мільйона інших”, – сказав він.

Журналіст, який спілкувався з репером, зазначив, що як тільки пролунало ім’я Ріанни, A$AP Rocky прямо засяяв.

Крім того, на питання чи готовий A$AP Rocky стати батьком, він відповів:

“Якщо це є в моїй долі, безумовно. Я думаю, що я був би неймовірним, дивно, в цілому приголомшливим батьком. У мене була би дуже щаслива дитина. Дуже”.