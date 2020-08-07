Food-блогер Алиса Купер сообщила, что разводится со своим мужем, известным одесским ресторатором Алексом Купером. И заявила, что он хочет в судебном порядке отобрать бизнес, ее имя и ребенка.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Купер, публичный конфликт пары начался после того, как ее муж вместе со своими юристами двое суток вынуждали ее подписать отказ от любых имущественных притязаний, шантажируя оплатой школы для ребенка.

“Я не поддалась давлению и использовала доступный мне метод защиты – публичность. Прессинг действительно тут же остановился. Что происходит сейчас? Если убрать эмоциональные аспекты наших отношений, то юридически все выглядит следующим образом. Закон Украины подразумевает справедливый раздел совместного имущества 50/50. Кто-то в браке строит дома, покупает квартиры, наш путь всегда был расти — строить проекты”, – отметила она.

Купер также подчеркнула, что за время официального брака они построили рестораны: “Молодость Одесса”, Givi to Me, “Пышечная”, “Мао” (сейчас закрыт), OdessaFoodMarket, “Любимая, тебе брать?”, “Тихий Летний”, KyivFoodMarket (в партнерстве с владельцем сети ресторанов La Famiglia Михаилом Бейлиным) и “Молодость Киев”.

“На сегодняшний день: Алекс отрицал и отрицает любые досудебные переговоры между супругами. Алекс отрицает любые мои права и права нашего ребенка в доле нашего общего бизнеса. Алекс угрожает в судебном порядке отобрать мое имя, с которым я начала деятельность онлайн-школы. После того, как стройка живой школы на KyivFoodMarket без моего ведома была передана в аренду третьим лицам. Приостановил деятельность моего бухгалтера, который пропал со всеми документами. Алекс в судебном порядке хочет отобрать ребенка, о чем так же зарегистрировал иск в Печерском суде. Одновременно с этим Алекс также игнорирует любые мои предложения провести время с сыном, к которому имел и имеет беспрепятственный доступ. Я до сих пор не могу поверить в то, что это происходит, но защищала и буду защищать интересы своего сына и свои, а также требовать исполнения закона Украины”, – добавила food-блогер.