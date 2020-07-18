Об этом сообщает Deadline.
Главные герои картины — Крис Эванс и Раян Гослинг.
Рабочая версия названия фильма – “Серый человек”.
Этот фильм станет первой работой режиссеров, которые сделали “Мстителей” абсолютным рекордсменом мировых кассовых сборов.
Сценаристы фильма – Кристофер Маркус и Стивен МакФили. Сценарий к фильму написали на основании книги Марка Грини с таким же названием.
Сюжет повествует о смертоносной дуэли двух убийц: Ллойда Хансена, который ищет по всей планете Джентри со своим напарником по службе в ЦРУ.
Съемки планируют начать в январе в Лос-Анджелесе.
- Американский актер Кристофер (Крис) Эванс, известный по роли Капитана Америки в серии фильмов о “Мстителях”, зарегистрировался в соцсети Instagram.