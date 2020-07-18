Режиссеры фильма "Мстители" о супергероях, братья Джо и Энтони Руссо, снимут самый дорогой блокбастер в истории стримингового сервиса Netflix.

Об этом сообщает Deadline.

Главные герои картины — Крис Эванс и Раян Гослинг.

Рабочая версия названия фильма – “Серый человек”.

Этот фильм станет первой работой режиссеров, которые сделали “Мстителей” абсолютным рекордсменом мировых кассовых сборов.

Сценаристы фильма – Кристофер Маркус и Стивен МакФили. Сценарий к фильму написали на основании книги Марка Грини с таким же названием.

Сюжет повествует о смертоносной дуэли двух убийц: Ллойда Хансена, который ищет по всей планете Джентри со своим напарником по службе в ЦРУ.

Съемки планируют начать в январе в Лос-Анджелесе.