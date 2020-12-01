Об этом сообщает People, ссылаясь на информацию источника, близкого к паре.

Слухи о романе Рианны и Ракима Майерса (настоящее имя A$AP Rocky) появились после того, как певица рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем.

В июле рэпер снялся в рекламной кампании бренда Рианны Fenty Skin, а также давал совместные интервью с певицей для продвижения линейки.

Кроме того, пара была замечена в кругу своих друзей в отеле Beatrice Inn в субботу вечером.