На аукционе Christie's в Нью-Йорке продали редкое издание пьес английского писателя Уильяма Шекспира за 10 миллионов долларов. Книга стала самым дорогим изданием в мире.

Об этом пишет CNN.

Книга называется “Комедии, истории и трагедии”, она содержит 36 пьес Шекспира и была опубликованна в 1623 году актерами Джоном Хеммингом и Генри Конделлом, а также друзьями английского драматурга. Она основана на трех жанрах, которые Хемминг и Конделл использовали для категоризации пьес.

Издание выставил на аукцион американский​ колледж Миллс в Окленде, штат Калифорния, который с 1977 года хранил его в своей коллекции. Владельцем манускрипта стал антиквар и книгопродавец Стефан Левентхейл, который владет магазинами в Мэриленде и Нью-Йорке.

“Это величайшее и уникальный сборник пьес на английском языке, поэтому любой интеллектуал должен рассматривать его как божественный объект”, – сказал он.

Книгу издали в 1623 году — через семь лет после смерти Шекспира. Последний раз полный вариант книги продали в 2001 году – тогда она стоила чуть более 6 миллионов долларов. Сейчас Левентхейл заплатил 9 миллионов 970 тысяч долларов, включая издержки. Издание стало самым дорогим в истории аукционов.