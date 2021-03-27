Об этом она написала в Instagram.
“Празднуем 10 лет брака с моим милым мужем. Это особенный день для всех наших друзей. Оглядываясь назад, я не могу поверить, что время пролетело так быстро!”, – написала актриса.
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Уизерспун опубликовала несколько фотографий в своих историях.
У пары есть сын Теннесси, которому 8 лет. Уизерспун также мама двух других детей: Авы Филлип, 21 год, и Дикона Филиппа, 17 лет.
- В ноябре 2020 года Меган Фокс подала на развод со звездой сериала “Беверли-Хиллз, 90210” Брайаном Остином Грином после десяти лет брака.