Об этом она написала в Instagram.

“Празднуем 10 лет брака с моим милым мужем. Это особенный день для всех наших друзей. Оглядываясь назад, я не могу поверить, что время пролетело так быстро!”, – написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Уизерспун опубликовала несколько фотографий в своих историях.

У пары есть сын Теннесси, которому 8 лет. Уизерспун также мама двух других детей: Авы Филлип, 21 год, и Дикона Филиппа, 17 лет.