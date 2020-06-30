Об этом сообщила пресс-служба бренда в своем Instagram-аккаунте.
В кампании также снялись актер Джереми Поуп, актриса и модель Индия Мур, победительница реалити-шоу “Top Chef” Кристен Киш, фотограф Микайя Картер, актер и телеведущий Дэн Леви, а также другие.
Новая коллекция Ralph Lauren состоит из поло, футболок и свитшотов с радужными логотипами бренда.
Часть вырученных за коллекцию средств бренд передаст фонду Stonewall, который сотрудничает с организациями по поддержке ЛГБТ по всему миру.
- Модный дом Versace к прайд-месяцу выпустил капсульную коллекцию, средства с продажи которой будут направлены в поддержку ЛГБТ-сообщества.