Об этом сообщается на сайте NME.
Робби Уильямс рассказал, что готовит новые песни. Правда, они выйдут не под его именем: певец придумал для них отдельный проект.
“У меня выходят песни, которые не будут под именем Робби Уильямса”, – добавил он.
Его название пока не сообщается, но имена других участников уже известны – это австралийские музыканты Флинн Фрэнсис и Тим Меткалф.
“Маленький проект, над которым я работаю с парой моих друзей, Флинном Фрэнсисом и Тимом Меткалфом. Мы собираем группу”, — сказал артист.
Робби Уильямс также сообщил, что выступления группы не всегда будут проходить в традиционном формате. Он собирается проводить вечеринки и рейвы, где будет показывать собственные художественные работы.
Напомним, Робби ушел из группы Take That в 1995 году и начал сольную карьеру. Кстати, в 2020 году Уильямс все же ненадолго вернулся в группу ради благотворительного концерта.
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