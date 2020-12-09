Британский певец Робби Уильямс создал новую группу. Участников Take That в ней не будет.

Об этом сообщается на сайте NME.

Робби Уильямс рассказал, что готовит новые песни. Правда, они выйдут не под его именем: певец придумал для них отдельный проект.

“У меня выходят песни, которые не будут под именем Робби Уильямса”, – добавил он.

Его название пока не сообщается, но имена других участников уже известны – это австралийские музыканты Флинн Фрэнсис и Тим Меткалф.

“Маленький проект, над которым я работаю с парой моих друзей, Флинном Фрэнсисом и Тимом Меткалфом. Мы собираем группу”, — сказал артист.

Робби Уильямс также сообщил, что выступления группы не всегда будут проходить в традиционном формате. Он собирается проводить вечеринки и рейвы, где будет показывать собственные художественные работы.

Напомним, Робби ушел из группы Take That в 1995 году и начал сольную карьеру. Кстати, в 2020 году Уильямс все же ненадолго вернулся в группу ради благотворительного концерта.