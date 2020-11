Соответствующий плейлист опубликован на странице Shazam в Apple Music.

Shazam, у которого сейчас более 200 млн активных пользователей в месяц, был создан в 1999 году. Этот сервис позволяет пользователям идентифицировать песни, которые они слышат, записав отрывок на диктофон.

17 ноября в компании показали 100 песен, которые больше всего искали через Shazam, в этом году.

Check out the top 100 most Shazamed tracks of all time, exclusively on @AppleMusic: https://t.co/U59WwPKGHS 🎉 pic.twitter.com/fbXQO4V8eL

— Shazam (@Shazam) November 17, 2020