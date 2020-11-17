Соответствующий плейлист опубликован на странице Shazam в Apple Music.
Shazam, у которого сейчас более 200 млн активных пользователей в месяц, был создан в 1999 году. Этот сервис позволяет пользователям идентифицировать песни, которые они слышат, записав отрывок на диктофон.
17 ноября в компании показали 100 песен, которые больше всего искали через Shazam, в этом году.
Check out the top 100 most Shazamed tracks of all time, exclusively on @AppleMusic: https://t.co/U59WwPKGHS 🎉 pic.twitter.com/fbXQO4V8eL
— Shazam (@Shazam) November 17, 2020
#Буквы приводят 10 самых популярных треков.
Tones and I “Dance Monkey”
Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick “Prayer in C”
Passenger “Let Her Go”
Avicii “Wake Me Up”
Major Lazer “Lean on”
Ed Sheeran “Thinking Out Loud”
Sia “Cheap Thrills”
Gotye “Somebody That I Used to Know”
Kungs, Cookin’ on 3 Burners “This Girl”
Hozier “Take Me to Church”
С полным перечнем можно ознакомиться в списке воспроизведения на Apple Music:
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44-й президент США Барак Обама создал плейлист A Promised Land из треков, которые он слушал, когда занимал пост.