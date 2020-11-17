Музыкальное приложение для идентификации музыки Shazam представило 100 треков, которые пользователи искали больше за все время его существования.

Соответствующий плейлист опубликован на странице Shazam в Apple Music.

Shazam, у которого сейчас более 200 млн активных пользователей в месяц, был создан в 1999 году. Этот сервис позволяет пользователям идентифицировать песни, которые они слышат, записав отрывок на диктофон.

17 ноября в компании показали 100 песен, которые больше всего искали через Shazam, в этом году.

Check out the top 100 most Shazamed tracks of all time, exclusively on @AppleMusic: https://t.co/U59WwPKGHS 🎉 pic.twitter.com/fbXQO4V8eL — Shazam (@Shazam) November 17, 2020

#Буквы приводят 10 самых популярных треков.

Tones and I “Dance Monkey”

Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick “Prayer in C”

Passenger “Let Her Go”

Avicii “Wake Me Up”

Major Lazer “Lean on”

Ed Sheeran “Thinking Out Loud”

Sia “Cheap Thrills”

Gotye “Somebody That I Used to Know”

Kungs, Cookin’ on 3 Burners “This Girl”

Hozier “Take Me to Church”

С полным перечнем можно ознакомиться в списке воспроизведения на Apple Music: