Британская компания Tielle Love Luxury, которая занимается производством люксового постельного белья для самых дорогих отелей мира, ищет тестировщика кроватей.

Об этом сообщается на сайте компании.

Так, производитель предлагает работу мечты с минимальными обязанностями. Тестировщику нужно провести ночь в пятизвездочном отеле и оценить качество постельного белья. Компания берет на себя все расходы тестировщика в отеле.

Тестировщик кроватей посетит самые известные британские отели: The Savoy в Лондоне, The Artist Residence в Брайтоне, Grantley Hall в Рипоне и другие. Более того, работник сможет взять с собой в отель еще одного человека – члена своей семьи, любимого человека или друга.

Претенденты на эту должность могут заполнить электронную заявку. Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел.

Победителю выделят 500 фунтов стерлингов (662 доллара) для покрытия расходов на поездки в гостиницы, а также 1000 фунтов стерлингов (1324 доллара) за тестирование отеля. Тестировщик будет работать в течение 2021 года. Поездки в гостиницы он сможет планировать самостоятельно.