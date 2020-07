Видео получилось жутким, хотя роботы хотели взбодрить игроков.

Черлидерами были робопсы Spot от Boston Dynamics и роботы Pepper от Softbank Robotics. Они вышли на трибуны стадиона Paypal Dome, чтобы станцевать.

Они поддерживали бейсбольную команду Hawks.

Идея танца роботов принадлежит организаторам игры. Они посчитали, что без фанатов игра не будет выглядеть достаточно захватывающей.

Шоу роботов вышло довольно дорогим, так как один робот Spot стоит 75 тысяч долларов.

Loved seeing this robot named "Pepper" dancing to @Beyonce "Run the World (Girls)" to cheer up residents of a nursing home in Japan https://t.co/oVZZq49gtW #robot #dance pic.twitter.com/wxcnxTbtEl

— Thomas Logan / Techトーマス (@TechThomas) July 9, 2020