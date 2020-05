Об этом писательница сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Во вторник, 26 мая, Роулинг рассказала, что с сегодняшнего дня и до середины июля будет раз в неделю публиковать на своем сайте по главе (или несколько) сказочной повести “Икабог”.

Эта сказка была написана более 10 лет назад. Роулинг рассказала, что хотела опубликовать ее еще в 2007 году, однако после выхода последней части “Гарри Поттера” передумала. Так рукописи книги попали в коробку на чердаке, в которой они и провели последнее десятилетие.

Opening the box was like opening a time capsule. Most of the story was handwritten, but bits had been typed up. When I put it into some kind of order (I'm not renowned for my filing skills) I had a patchwork first draft.

