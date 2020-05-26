Писательница Джоан Роулинг опубликует в Сети отрывки сказки, написанной 10 лет назад. Произведение не связано со вселенной Гарри Поттера.

Об этом писательница сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Во вторник, 26 мая, Роулинг рассказала, что с сегодняшнего дня и до середины июля будет раз в неделю публиковать на своем сайте по главе (или несколько) сказочной повести “Икабог”.

Эта сказка была написана более 10 лет назад. Роулинг рассказала, что хотела опубликовать ее еще в 2007 году, однако после выхода последней части “Гарри Поттера” передумала. Так рукописи книги попали в коробку на чердаке, в которой они и провели последнее десятилетие.

Opening the box was like opening a time capsule. Most of the story was handwritten, but bits had been typed up. When I put it into some kind of order (I'm not renowned for my filing skills) I had a patchwork first draft. 5/13 pic.twitter.com/mz1qaGyyUt — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

Несколько недель назад Роулинг вспомнила об этой повести. Она отредактировала текст произведения и решила опубликовать его в Сети.

“Во всяком случае, за последние несколько недель я немного переписал и я решил опубликовать “Икабог” бесплатно в Интернете, поэтому дети, находящиеся взаперти дома, или даже те, кто уже вернулся в школу в эти странные, тревожные времена, могут читать или слушать, как читают им. Вам не нужно будет регистрироваться, чтобы получить доступ к истории. Вы можете бесплатно прочитать его на новом веб-сайте, который мы скоро запустим”, — отметила она.

Писательница обратилась к юным читателям и их родителям с предложением проиллюстрировать эту повесть. Лучшие любительские иллюстрации, по словам Роулинг, попадут в печатное издание книги, выпуск которого запланирован на ноябрь 2020 году.

Роулинг не уточнила детали сюжета повести, но рассказала, что это “история о правде и злоупотреблении властью”. Действия сказки разворачиваются в вымышленной вселенной, которая не связана с Гарри Поттером и волшебством.

Первые две главы “Икабог” уже доступны к прочтению на английской языке на сайте писательницы.

The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020