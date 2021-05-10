Мелінда Гейтс розглядала можливість подати на розлучення з чоловіком, засновником Microsoft Біллом Гейтсом, ще кілька років тому. Її занепокоєння викликали зв'язки чоловіка з Джеффрі Епштейном, який тоді вже був визнаний сексуальним злочинцем.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal.

За інформацією видання, Мелінда у 2019 році найняла команду юристів з кількох гучних юридичних фірм для обговорення можливого розлучення.

Кілька джерел WSJ заявили, що Мелінда була стурбована діловими відносинами свого чоловіка з Джеффрі Епштейном — американським фінансистом та визнаним сексуальним злочинцем, який був знайдений мертвим в серпні 2019 року у в’язниці, коли очікував на суд вдруге.

Вважають, що Мелінду турбували стосунки Білла з Епштейном щонайменше з 2013 року. Перші зустрічі з адвокатами відбувалися тоді, коли газета The New York Times у своїй статті детально розповіла про зустрічі чоловіків (зокрема, із ночівлями з особняку Епштейна), що відбувалися неодноразово, хоча Білл відхрещувався від зв’язків з ним.

Примітно і те, що Білл Гейтс був не єдиним багатим і могутнім другом сексуального злочинця, але він був одним з небагатьох, хто почав контактувати з Епштейном після 2008 року, коли його було засуджено.

Нагадаємо, що Епштейна тоді засудили за організацію проституції і звільнили через 13 місяців за угодою про визнання провини. На той час його жертвами визнали 36 неповнолітніх дівчат, яким він виплатив від 50 тисяч до 1 млн доларів компенсації.

Стаття вийшла у жовтні 2019 року — вже після повторного арешту Епштейна за торгівлю неповнолітніми і його смерті.