Другий сезон серіалу "Емілі в Парижі", який виходить на стрімінговій платформі Netflix, вийде вже цієї осені.

Про це пише американський портал Deadline.

Розмови про другий сезон з’явилися раніше, але напередодні у своєму Instagram виконавиця головної ролі Лілі Коллінз остаточно підтвердила початок роботи над серіалом. Шоу, яке до переходу на Netflix було запущено студією Paramount Network, знову повернеться на екрани.

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У романтичній комедії Коллінз грає Емілі, двадцятирічну амбітну менеджерку з маркетингу з Чикаго, яка несподівано отримує роботу своєї мрії в Парижі. Її компанія придбала французьку компанію з маркетингу предметів розкоші, і Емілі доручено оновити її стратегію в соціальних мережах. Нове життя Емілі в Парижі наповнене пригодами й дивовижними проблемами, коли вона намагається завоювати увагу своїх колег по роботі, заводити друзів і нові романи.

Сценарист і продюсер шоу – Даррен Стар.

Крім Коллінз в серіалі знялися Ешлі Парк, Лерой Больє, Лукас Браво, Семюел Арнольд, Камілла Раза і Бруно Гуері, а також Кейт Уолш, Вільям Абаді та Арно Виар.

Серіал “Емілі в Парижі” був номінований на два “Золоті глобуси” – за найкращий комедійний серіал і за найкращу жіночу роль в серіалі.

Зйомки другого сезону стартували 3 травня в Парижі, Сен-Тропе та інших локаціях на півдні Франції. “Емілі в Парижі” вийде на Netflix вже цієї осені.