Про це повідомили в Twitter-акаунті сервісу.

Романтична комедія “Емілі в Парижі” – це проєкт американського сценариста і продюсера Даррена Стара. У центрі сюжету – Емілі Купер (Лілі Коллінз), яка переїхала з Чикаго в Париж на роботу в маркетингове фешн-агенство Savoir.

Новину про продовження серіалу Netflix вирішив подати незвичайним чином. Сервіс опублікував вигаданий лист, який нібито французька начальниця Емілі – Сільві Грата адресувала її американському босові Мадлен Уїллер.

“З великим сумом повідомляємо вам, що Емілі Купер необхідно залишитися в Парижі ще на деякий час. Незважаючи на її надто самовпевнену поведінку і відсутність великого досвіду в маркетингу люксових товарів, вона, тим не менш, зачарувала деяких наших клієнтів, яких складно здивувати, зробивши це за короткий проміжок часу в Savoir”, – йдеться в ньому.

