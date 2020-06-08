Об этом рассказывают #Буквы.

Помимо того, что Канье успешный музыкант, он еще и успешный голливудский предприниматель. Он в сотрудничестве с Adidas создал собственную линию Yeezy – это лимитированные коллекции спортивной одежды и обуви. Линия пользуется огромной популярностью. И как только выходит какая-нибудь новинка, ее тут же сметают с магазинов.

Стоит отметить, что одежда линии Yeezy – не дешевая.

У Канье с раннего детства наблюдалась тяга к музыке и рисованию.

Активно заниматься музыкальной карьерой Канье Уэст начал еще в начале 2000-х годов. Артист выпустил свой дебютный альбом “The College Dropout” в 2004 году, второй альбом “Late Registration” в 2005-м, третий альбом “Graduation” в 2007-м, четвертый — “808s & Heartbreak” в 2008-м, пятый “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” в 2010-м и шестой “Yeezus” – в 2013-м, в 2016-м – “The Life of Pablo”. Студийник – “YE” – был представлен в 2018-м.

Кроме того, в 2011 году Уэст вместе с рэпером Jay-Z выпустили совместный альбом “Watch the Throne”. А еще рэппер сотрудничал с такими знаменитостями, как: Пол Маккартни, Рианна, Ли Уэйн, Майк Ди, Чарли Уилсон, Common, Child Rebel Soldier и др.

Канье Уэст является одним из самых продаваемых артистов. Первые шесть альбомов Канье Уэста стали платиновыми. У рэппера более 20 наград “Гремми”.

Канье Уэст женат на Ким Кардашьян – недавно пара отметила 6-ю годовщину свадьбы. У Ким и Канье родилось четверо детей – дочки Норт и Чикаго, сыновья Сэйнт и Псалм.