После инаугурации Джо Байдена американский сенатор из штата Вермонт Берни Сандерс стал настоящей знаменитостью. Его курьезное фото разлетелось по социальным сетям. У Сандерса придумали, как использовать это с благой целью.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, на инаугурацию Байдена Сандерс пришел в повседневной куртке и вязаных перчатках. Фото Сандерса в задумчивой позе стало вирусным, а сам сенатор — героем тысячи мемов.

Кампания сенатора решила воспользоваться успехом ради благой цели. Команда Сандерса выпустила унисекс-свитшоты из хлопка и флиса с принтом того самого вирусного фото.

Стоимость товара — 45 долларов. Желающие смогут заказать свитшот на сайте маркета и получить его по почте спустя 3-6 недель.

100% прибыли от продажи свитшотов обещают перечислить инициативе Meals on Wheels Vermont, которая занимается доставкой еды одиноким маломобильным людям.