Об этом сообщают #Буквы.
Как известно, на инаугурацию Байдена Сандерс пришел в повседневной куртке и вязаных перчатках. Фото Сандерса в задумчивой позе стало вирусным, а сам сенатор — героем тысячи мемов.
Кампания сенатора решила воспользоваться успехом ради благой цели. Команда Сандерса выпустила унисекс-свитшоты из хлопка и флиса с принтом того самого вирусного фото.
Стоимость товара — 45 долларов. Желающие смогут заказать свитшот на сайте маркета и получить его по почте спустя 3-6 недель.
100% прибыли от продажи свитшотов обещают перечислить инициативе Meals on Wheels Vermont, которая занимается доставкой еды одиноким маломобильным людям.
- В день официальной инаугурации в Вашингтоне было +5 °C. Да и внешний вид сенатора ну очень контрастировал с одеждой приглашенных гостей. #Буквы собрали самые интересные мемы с Берни Сандерсом.