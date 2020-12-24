Covid-19 Украина

обновлено 24.12.2020 в 19:02

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Сергей Бабкин впервые представил дуэтную песню со своей дочкой

Популярный украинский певец Сергей Бабкин впервые представил дуэтную песню со своей дочерью Веселиной под названием "Твоя любовь".

Четверг, 24 декабря 2020, 18:30

Ролик опубликован на YouTube-канале музыканта.

Отмечается, что желание представить песню именно синглом возникло после бурной реакции фанатов в социальных сетях – к своему дню рождения артист выложил mood-видео англоязычной песни Because you love с дочкой.

По словам Бабкина, он давно хотел записать песню с дочерью, ведь заметил, как хорошо она поет, еще с раннего детства. Но инициатором написания этого трека стала сама Веселина.

“Веселина меня спросила: “Папа, а почему в твоем репертуаре нет ни одной англоязычной песни?” Я задумался, ведь для меня они были из разряда невозможного. Я могу немного общаться на английском, но полностью написать песню – нет. И Веселина предложила мне свою помощь – создать ее вместе! Именно дочь стала инициатором написания, и я решился. А после выхода фанаты вдохновили выпустить песню еще и на украинском. Оба варианта мы писали вместе. Сейчас я просто счастлив, что у нас есть одна песня на двух языках”, – рассказал певец.

 

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Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

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