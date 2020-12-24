Сергей Бабкин впервые представил дуэтную песню со своей дочкой

Ролик опубликован на YouTube-канале музыканта.

Отмечается, что желание представить песню именно синглом возникло после бурной реакции фанатов в социальных сетях – к своему дню рождения артист выложил mood-видео англоязычной песни Because you love с дочкой.

По словам Бабкина, он давно хотел записать песню с дочерью, ведь заметил, как хорошо она поет, еще с раннего детства. Но инициатором написания этого трека стала сама Веселина.

“Веселина меня спросила: “Папа, а почему в твоем репертуаре нет ни одной англоязычной песни?” Я задумался, ведь для меня они были из разряда невозможного. Я могу немного общаться на английском, но полностью написать песню – нет. И Веселина предложила мне свою помощь – создать ее вместе! Именно дочь стала инициатором написания, и я решился. А после выхода фанаты вдохновили выпустить песню еще и на украинском. Оба варианта мы писали вместе. Сейчас я просто счастлив, что у нас есть одна песня на двух языках”, – рассказал певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)