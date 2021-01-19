Шестой сезон станет финальным для популярного британского сериала "Острые козырьки". Но создатель и сценарист Стивен Найт пообещал, что история "продолжится в другой форме".

Об этом пишет Variety.

Окончание сериала на 6-м сезоне является неожиданным, учитывая, что Найт сообщал в 2019 году, что “Острые козырьки” доживут до 7-го сезона. Однако задержка производства на год из-за пандемии, скорее всего, ускорила планы о завершении сериала.

Шестой сезон, вероятно, выйдет в эфир в конце 2021 года или, возможно, даже в начале 2022 года, в зависимости от того, как быстро завершатся съемки в условиях продолжающегося вирусного кризиса в Великобритании.

“Острые козырьки” возвращаются с огромным успехом. После вынужденной задержки производства из-за пандемии COVID мы обнаружили, что семья находится в крайней опасности и ставки как никогда высоки. Пока сериал подходит к концу, история продолжится в другой форме”, — заявил Найт.

О каком “другом формате” идет речь пока неизвестно, но предполагается, что создатели “Острых козырьков” намерены заняться спин-оффом шоу или снять полнометражный фильм.

Премьера “Острых козырьков” состоялась в 2013 году на канале BBC. Сюжет сериала строится вокруг семья Шелби. Это одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия.