Об этом пишет Variety.
Окончание сериала на 6-м сезоне является неожиданным, учитывая, что Найт сообщал в 2019 году, что “Острые козырьки” доживут до 7-го сезона. Однако задержка производства на год из-за пандемии, скорее всего, ускорила планы о завершении сериала.
Шестой сезон, вероятно, выйдет в эфир в конце 2021 года или, возможно, даже в начале 2022 года, в зависимости от того, как быстро завершатся съемки в условиях продолжающегося вирусного кризиса в Великобритании.
“Острые козырьки” возвращаются с огромным успехом. После вынужденной задержки производства из-за пандемии COVID мы обнаружили, что семья находится в крайней опасности и ставки как никогда высоки. Пока сериал подходит к концу, история продолжится в другой форме”, — заявил Найт.
О каком “другом формате” идет речь пока неизвестно, но предполагается, что создатели “Острых козырьков” намерены заняться спин-оффом шоу или снять полнометражный фильм.
Премьера “Острых козырьков” состоялась в 2013 году на канале BBC. Сюжет сериала строится вокруг семья Шелби. Это одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия.
- Ранее создатели сериала “Острые козырьки” рассказали о том, что могут приступить к работе над мюзиклом по его мотивам.