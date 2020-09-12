Об этом сообщает Variety.
11 сезон должен был выйти уже в этом году, но его отложили из-за эпидемии коронавируса. Поэтому новые серии будут выходить с осени 2021 года до начала 2022 года.
Отмечается, что новый сезон будет состоять в общей сложности из 24 эпизодов.
В то же время, создатели проекта задумались о спин-оффе, в котором сюжет будет сосредоточен на персонажах Нормана Ридуса и Мелиссы Макбрайд. Также известно, что началась работа над фильмами о герое, которого играет актер Эндрю Линкольн.
- Ранее в Сети опубликовали новый тизер сериала “Ходячие мертвецы: Мир за пределами”.