Начата работа над сериалом по фильму "Сокровище нации", который выйдет на новом стриминговом сервисе Disney+.

Об этом Collider рассказал продюсер франшизы Джерри Брукхаймер.

Он отметил, что у обоих проектов уже есть подготовленные сценарии и актерский состав.

“Мы работаем над одним “Сокровищем нации” для стриминга и над одним для большого экрана. Надеюсь, оба проекта будут выпущены, и мы таким образом продолжим искать новые сокровища”, — сказал продюсер.

По его словам, многосерийное “Сокровище нации” сохранит концепцию полнометражного оригинала, но актерский состав будет состоять из молодых артистов. При этом Брукхаймер отметил, что команда оригинальных фильмов останется прежней.

О дате выхода сериала не сообщается.

Первый фильм “Сокровище нации” вышел в 2004 году, сиквел — в 2007-м. Совокупно они заработали в прокате более 800 млн долларов и рассказывают о группе искателей приключений и археологов, которые ищут древние артефакты и борются со злодеями. Главные роли исполняли Николас Кейдж, Дайан Крюгер и Джастин Барта.