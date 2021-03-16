Младшая сестра Кейт Миддлтон - Пиппа и ее муж Джеймс Мэтьюз стали родителями второй раз.

Об этом сообщает People.

Девочка, которую назвали Грейс Элизабет Джейн, родилась рано утром в понедельник. Ее вес составил 2,7 кг. По словам источника, и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Отмечается, что второе имя, Элизабет, девочке дали в честь ее тети Кейт, чье второе имя также Элизабет.

Кейт и принц Уильям “вне себя от радости” в связи с известием о рождении ребенка Пиппы.

“Герцог и герцогиня в восторге от этих счастливых новостей”, – добавил источник.

Пиппа вместе с мужем Джеймсом Мэттьюзом уже воспитывают сына Артура, которому в этом году исполнилось два года. Они связали себя узами брака в мае 2017 года в церкви Святого Марка в Энглфилде.