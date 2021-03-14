Студия Paramount и Vrbo объединились и создали самое ностальгическое жилище. Поклонники культового сериала Nickelodeon и его персонажей теперь могут в реальной жизни остановиться в ананасовом доме Губки Боба Квадратных Штанов.

Об этом сообщает Hypebeast.

Студия Paramount и Vrbo объединились и создали самое ностальгическое жилище. Поклонники культового сериала Nickelodeon и его персонажей теперь могут в реальной жизни остановиться в ананасовом доме Губки Боба Квадратных Штанов.

Так компании решили отметить дебют в США долгожданного анимационного фильма “Губка Боб: Губка в бегах”.

Подводный ананас парит примерно на высоте 80 футов над уровнем моря в Сил-Бич, Калифорния и воспроизводит оригинальную обстановку из мультсериала, включая знаменитое красное сиденье Спанч Боба. В уютной гостиной зоне будут представлены знаковые эмблемы шоу, в том числе знаменитое красное сиденье Губки Боба. Кухня оформлена в стиле забегаловки “Красти Краб”, в которой работает Губка Боб. На стене галереи можно увидеть портреты некоторых персонажей анимационного сериала.

“Семьи могут бронировать домики, квартиры, замки, домики на деревьях и вагоны на Vrbo, но это первый раз, когда на нашей платформе появился гигантский ананас”, – говорит вице-президент по глобальному маркетингу брендов в Vrbo Лиш Кеннеди.

Исполнительный вице-президент Paramount Pictures из Paramount Pictures Мишель Хаген добавила: “Нам понравилось воплощать в жизнь уникальный мир Спанч Боба с помощью Vrbo, чтобы фанаты во всем мире могли испытать его совершенно по-новому”.

Пока из-за пандемии и ограничений на поездки гости еще не могут забронировать проживание в «Ананасе над морем». Но пока доступен виртуальный тур по Vrbo.