Британскую телеведущую, писательницу и музыкального продюсера Шэрон Осборн госпитализировали с коронавирусом.

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

“Я хочу поделиться с вами, что сдала положительный тест на COVID-19”, – написала она.

Телеведущая добавила, что ее ненадолго госпитализировали. В настоящее время она уже покинула клинику, но домой возвращаться не рискнула, чтобы уберечь своего мужа Оззи Осборна от риска заражения.

Осборн также сообщила, что работа над шоу The Talk с ее участием временно приостановлена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Osbourne (@sharonosbourne)

Как пишет CNN, заразиться телеведущая могла во время недавнего эфира, гостьей которого была американская танцовщица Кэрри Энн Инаба. У нее коронавирус подтвердили немного ранее.