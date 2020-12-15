Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

“Я хочу поделиться с вами, что сдала положительный тест на COVID-19”, – написала она.

Телеведущая добавила, что ее ненадолго госпитализировали. В настоящее время она уже покинула клинику, но домой возвращаться не рискнула, чтобы уберечь своего мужа Оззи Осборна от риска заражения.

Осборн также сообщила, что работа над шоу The Talk с ее участием временно приостановлена.

 

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Публикация от Sharon Osbourne (@sharonosbourne)

Как пишет CNN, заразиться телеведущая могла во время недавнего эфира, гостьей которого была американская танцовщица Кэрри Энн Инаба. У нее коронавирус подтвердили немного ранее.

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