Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поздравил своего ослика с годовщиной, поет ему песню и кормит вкусностями.

Видео актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Оказывается, у его ослика Лулу день рождения.

“У нас сегодня день рождения! Лулу исполнился год”, – написал Шварценеггер.

Он выложил видео, на котором сидит за столом, а рядом с ним стоит Лулу. Шварценеггер поет своему любимцу песню Happy Birthday и кормит ослика праздничным пирогом.

У Лулу оказался хороший аппетит, и он съел все приготовленное для него угощение.