Видео актер опубликовал на своей странице в  Instagram.

Оказывается, у его ослика Лулу день рождения.

“У нас сегодня день рождения! Лулу исполнился год”, – написал Шварценеггер.

Он выложил видео, на котором сидит за столом, а рядом с ним стоит Лулу. Шварценеггер поет своему любимцу песню Happy Birthday и кормит ослика праздничным пирогом.

У Лулу оказался хороший аппетит, и он съел все приготовленное для него угощение.

 

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We have a birthday today! Lulu turned 1. We celebrated by letting her fill herself up with goodies.

Допис, поширений Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)