Видео актер опубликовал на своей странице в Instagram.
Оказывается, у его ослика Лулу день рождения.
“У нас сегодня день рождения! Лулу исполнился год”, – написал Шварценеггер.
Он выложил видео, на котором сидит за столом, а рядом с ним стоит Лулу. Шварценеггер поет своему любимцу песню Happy Birthday и кормит ослика праздничным пирогом.
У Лулу оказался хороший аппетит, и он съел все приготовленное для него угощение.
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We have a birthday today! Lulu turned 1. We celebrated by letting her fill herself up with goodies.
- Актер Арнольд Шварценеггер разместил видеоролик, в котором он пытается спокойно поесть, а его животные время от времени пытаются урвать кусок с тарелки.