Об этом сообщает Reuters.

Снимок стал иллюстрацией новости о том, что граждане старше 75 лет смогут бесплатно сделать прививку от COVID-19. Когда поняли, что это мем, фото удалили.

“Мы не знали, что это мэм, пока не заметили это. Но, конечно, мы постарались поменять картинку сразу”, – сказала пресс-секретарь Стокгольмского региона Ханна Феллениус.

Правительство считает, что фотография не могла вызвать недоверие населения к вакцине.

“Наша оценка такова, что публикация в течение нескольких часов изображения, которое само по себе не вводит в заблуждение или неуместно, не подрывает доверие к вакцинации от COVID-19”, – заявили власти.

Nice to see Hide the Pain Harold doing his bit for Sweden’s COVID-19 vaccination effort. pic.twitter.com/ObBgK9OTNt

— Colm Fulton (@ColmFulton) March 30, 2021