Релиз альбома состоялся 15 мая на платформах Youtube, Apple Music, Spotify и других.

В альбом “Starz”, ставший 4-ым студийным альбомом исполнителя и 7-й полной работой исполнителя, вошли 16 треков:

My Agenda Yayo Boylife In EU Violence Outta My Head Dance In The Dark Acid At 7/11 Starz feat. Ariel Pink Hellraiser Butterfly Paralyzed Dogboy Iceheart Pikachu Low Sunset Sunrice Put Me In A Spell

Ранее Yung Lean презентовал клипы на некоторых треки, вошедшие в альбом:

My Agenda

Violence + Pikachu

Boylife In EU

Стоит отметить, что последний студийный альбом исполнителя вышел в ноябре 2017 года. После этого он выпускал только синглы, микстейпы (сборники треков).