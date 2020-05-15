Релиз альбома состоялся 15 мая на платформах Youtube, Apple Music, Spotify и других.

В альбом “Starz”, ставший 4-ым студийным альбомом исполнителя и 7-й полной работой исполнителя, вошли 16 треков:

  1. My Agenda
  2. Yayo
  3. Boylife In EU
  4. Violence
  5. Outta My Head
  6. Dance In The Dark
  7. Acid At 7/11
  8. Starz feat. Ariel Pink
  9. Hellraiser
  10. Butterfly Paralyzed
  11. Dogboy
  12. Iceheart
  13. Pikachu
  14. Low
  15. Sunset Sunrice
  16. Put Me In A Spell

Ранее Yung Lean презентовал клипы на некоторых треки, вошедшие в альбом:

My Agenda

Violence + Pikachu

Boylife In EU

Стоит отметить, что последний студийный альбом исполнителя вышел в ноябре 2017 года. После этого он выпускал только синглы, микстейпы (сборники треков).