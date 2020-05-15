Релиз альбома состоялся 15 мая на платформах Youtube, Apple Music, Spotify и других.
В альбом “Starz”, ставший 4-ым студийным альбомом исполнителя и 7-й полной работой исполнителя, вошли 16 треков:
- My Agenda
- Yayo
- Boylife In EU
- Violence
- Outta My Head
- Dance In The Dark
- Acid At 7/11
- Starz feat. Ariel Pink
- Hellraiser
- Butterfly Paralyzed
- Dogboy
- Iceheart
- Pikachu
- Low
- Sunset Sunrice
- Put Me In A Spell
Ранее Yung Lean презентовал клипы на некоторых треки, вошедшие в альбом:
My Agenda
Violence + Pikachu
Boylife In EU
Стоит отметить, что последний студийный альбом исполнителя вышел в ноябре 2017 года. После этого он выпускал только синглы, микстейпы (сборники треков).
- Ранее сообщалось, что американский рэпер Даниэль Эрнандес (6ix9ine) хотел пожертвовать 200 тыс. долларов на помощь детям, но благотворительная кампания No Kid Hungry отказалась их принимать.