Популярный актер Сильвестр Сталлоне выставит на торгах в Нью-Йорке личную коллекцию наручных часов.

Об этом сообщает Hypebeast.

В частности, аукционный дом Phillips выставит на торги пять часов из личной коллекции актера.

Среди них будут часы Panerai, в которых Сталоне появился в фильме “Дневной свет” 1996 года. Их прогнозируемая стоимость колеблется от 40 до 80 тыс. долларов.

Также Сталлоне выставит на аукционе четверо часов от бренда Richard Mille.

Часы Richard Mille RM032-TI, в которых он появился в боевике “Неудержимые-3”, оцениваются в 60–120 тыс. долларов. А прогнозируемая стоимость модели Richard Mille RM025-01 Tourbillon Chronograph Adventure составляет 250–500 тыс. долларов.

Кроме того, еще двое часов от Richard Mille оцениваются в 350–700 тыс. долларов и в 300–600 тыс. долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Phillips (@phillipsauction) 10 Ноя 2020 в 6:33 PST