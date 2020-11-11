Об этом сообщает Hypebeast.
В частности, аукционный дом Phillips выставит на торги пять часов из личной коллекции актера.
Среди них будут часы Panerai, в которых Сталоне появился в фильме “Дневной свет” 1996 года. Их прогнозируемая стоимость колеблется от 40 до 80 тыс. долларов.
Также Сталлоне выставит на аукционе четверо часов от бренда Richard Mille.
Часы Richard Mille RM032-TI, в которых он появился в боевике “Неудержимые-3”, оцениваются в 60–120 тыс. долларов. А прогнозируемая стоимость модели Richard Mille RM025-01 Tourbillon Chronograph Adventure составляет 250–500 тыс. долларов.
Кроме того, еще двое часов от Richard Mille оцениваются в 350–700 тыс. долларов и в 300–600 тыс. долларов.
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