Об этом пишет PEOPLE.

Так ежегодно, в сочельник Рождества, 24 декабря, семья Кардашьян устраивает грандиозную вечеринку, на которой присутствовали такие знаменитости, как Дрейк, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес и другие.

В этом году, по словам Хлои Кардашьян, празднования не будет из-за эпидемии коронавируса.

“Случаи COVID выходят из-под контроля в Калифорнии. Поэтому мы решили, что мы не устраиваем рождественскую вечеринку в этом году. Это первый раз, когда мы не будем устраивать рождественскую вечеринку с 1978 года. Я считаю, что здоровье и безопасность превыше всего! Серьезно отнеситесь к этой пандемии”, – отметила она.

Хлоя также добавила, что семейство не будет делать совместное фото для своей ежегодной рождественской открытки.