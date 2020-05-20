Американский рэпер Snoop Dogg выпустил клип на трек I Wanna Go Outside, посвященный периоду карантина в связи с пандемией коронавируса.

Видео опубликовано на YouTube-канале Snoop Dogg.

В песне Снуп эмоционально поет о том, что хочет вернуться к прежней жизни: гулять на улице, отдыхать на пляже, выступать с концертами, тусоваться с друзьями и родными, а также кататься в любимом кадиллаке по Лос-Анджелесу.

Ролик снят у рэпера дома. В кадре музыкант запечатлен в домашней музыкальной студии, лежащим на диване с пультом в руках.

Также рэпер показал, как занимается спортом, играет в компьютерные игры.