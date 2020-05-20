Видео опубликовано на YouTube-канале Snoop Dogg.
В песне Снуп эмоционально поет о том, что хочет вернуться к прежней жизни: гулять на улице, отдыхать на пляже, выступать с концертами, тусоваться с друзьями и родными, а также кататься в любимом кадиллаке по Лос-Анджелесу.
Ролик снят у рэпера дома. В кадре музыкант запечатлен в домашней музыкальной студии, лежащим на диване с пультом в руках.
Также рэпер показал, как занимается спортом, играет в компьютерные игры.
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