86-летняя актриса Софи Лорен впервые за последние годы снялась в новом фильме и рассказала, что эта лента может быть не последней.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

На днях на стриминговом сервисе Netflix вышла драма “Вся жизнь впереди” с Софи Лорен. Это первый фильм 86-летней актрисы после 10-летнего перерыва.

Режиссером ленты выступил Эдоардо Понти, младший из двух сыновей актрисы. Это третья совместная работа матери и сына.

В новом фильме, снятом по роману Ромена Гари, Лорен играет Мадам Розу — итальянку еврейского происхождения, пережившую Холокост. Женщина устраивает в своей квартире своеобразную школу для детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Среди них и 12-летний мальчик сенегальского происхождения по имени Момо.

В интервью изданию Лорен рассказала о перерыве в кино, семье, планах и отношении к кинематографу.

В частности, актриса поделилась причинами, из-за которых начала реже сниматься в кино в 1980-м, когда ее старшему сыну Карло было 12 лет, а младшему, Эдоардо, 7.

“Тогда я спросила себя: “Что ты хочешь от жизни, София?”. Я ответила: “Я хочу хорошую семью”. Какая у меня была.”Я хочу двоих детей”. Которые у меня были. Но я никогда их не вижу. Поэтому я сказала себе: “Теперь, возможно, я немного приторможу”. Но я не чуть притормозила, я просто не работала. Не потому, что я не любила работать, я хотела узнать больше о своей семье, потому что я часто жила в студии”, — сказала она.

По словам актрисы, в это время ей присылали много сценариев, однако они не вдохновляли ее.

“Я старалась найти роль, которая бы действительно меня вдохновила и бросила мне вызов. Мадам Роза была таким персонажем не только благодаря разным, а порой и противоположным эмоциям, но и из-за посыла о толерантности, любви и привязанности, который выражает фильм”, — добавила Лорен.

Что касается сотрудничества с сыном, Лорен отмечает: “Я перфекционист, но и он тоже. Эдоардо дает мне чувство безопасности. Но также он не сдается, пока я не дам ему лучшее”.

Актриса также не исключает, что “Вся жизнь впереди” — не последний фильм с ней.

“Если мне нравится играть, почему я должна остановиться?”, — ответила она на вопрос о том, планирует ли она еще сниматься в кино.