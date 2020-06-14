Covid-19 Украина

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Солист Muse Мэттью Беллами и его жена Элль Эванс стали родителями

У 41-летнего британского вокалиста и фронтмене группы Muse Мэттью Беллами и его 30-летней супруги Элль Эванс родился первый общий ребенок.

Воскресенье, 14 июня 2020, 22:07

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

“Ловелла Доун Беллами родилась в Лос-Анджелесе 7 июня 2020 года. На свет она появилась с точно такой же карантинной стрижкой, как у ее отца. Ее мама тоже отлично справилась с работой!” – говорится в сообщении.

На опубликованном фото родители позируют перед зеркалом, а Мэтью Беллами держит на руках маленькую Ловеллу Даун Беллами.

Элль тоже поделилась в Instagram несколькими фотографиями с Ловеллой, а также видео, на котором она держит младенца.

Она добавила, что девочка родилась весом 4 килограмма и ростом 58 сантиметров.

 

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🎠 Lovella Dawn Bellamy 🕊 born Sunday the 7th of June 🧸 weighing 9 pounds & measuring 23 inches 🎀

Публикация от 𝑒𝓁𝓁𝑒 ⏃ 𝒷𝑒𝓁𝓁𝒶𝓂𝓎 (@elloelle)

О том, что пара ждет ребенка, стало известно в феврале. Отметим, что у Мэттью также есть сын Бингэм от бывшей возлюбленной, актрисы Кейт Хадсон.

Теги: родители, ребенок

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