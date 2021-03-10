Об этом пишет Variety.

Песня “Blinding Lights” The Weeknd бьет рекорды практически с тех пор, как была выпущена в конце ноября 2019 года.

В понедельник она побила, возможно, самый важный рекорд из всех: она стала первой песней, которая провела целый год в топ-10 популярного рейтинга Billboard Hot 100.

Это затмевает предыдущий рекорд песни “Circles” Поста Мэлоуна, которая продержалась 39 недель.

“Blinding Lights” также является рекордсменом по продолжительности пребывания песни в пятерке лучших – 43 недели.

Как отмечает Variety, трек уверенно движется к тому, чтобы побить рекорд, установленный песней Imagine Dragons “Radioactive” – она продержалась 87 недель.