Об этом пишет Variety.

Фильм о Фуриосе расскажет историю персонажа Шарлиз Терон. Но ее в новой картине не будет, а роль Фуриосы сыграет звезда сериала “Ход королевы” Аня Тейлор-Джой. Также в съемках участвуют Крис Хемсворт (“Тор”) и Яхья Абдул-Матин II (сериал “Хранители”).

Режиссером и сценаристом приквела выступил Джордж Миллер.

Кроме того, Warner Bros. объявила дату выхода мюзикла “Цвет пурпурный” Марши Норман, который появится на экранах 20 декабря 2023 года. Дату релиза также получил “Койот против Акме”, который дебютирует в кинотеатрах 21 июля 2023 года.