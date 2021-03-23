Об этом сообщила британская телерадиокомпания ВВС со ссылкой на заключение коронера.

Браун-младший умер в своем доме в Лос-Анджелесе 18 ноября прошлого года. 28-летнего парня обнаружили в своей спальне. Его девушка вызвала парамедиков, которые объявили его мертвым.

В отчете о вскрытии говорится, что происшествие было несчастным случаем. Полицейские уточнили, что Бобби Браун раньше не раз употреблял алкоголь и наркотики

Свидетель рассказал полиции, что в ночь перед смертью музыкант употреблял текилу и кокаин, а также “нюхал” болеутоляющее “Percocet”. При этом семья погибшего рассказала, что за несколько дней у Брауна-младшего наблюдались симптомы гриппа, но тест на коронавирус оказался отрицательным.

Стоит отметить, что за последние годы семья Браун понесла несколько потерь. Уитни Хьюстон, которая была замужем за Брауном-старшим до 2007 года, умерла 11 февраля 2012 года после того, как случайно утонула в ванной.

Три года спустя дочь Хьюстон и Брауна, Бобби Кристина Браун, была обнаружена без сознания в ванне в своем доме в Розуэлле, штат Джорджия. Она умерла после шести месяцев комы, так и не приходя в сознание. Вскрытие показало, что наркотическая интоксикация и погружение в воду привели к пневмонии и повреждению мозга.

Браун старший хотел, чтобы парень его дочери, Ник Гордон, был привлечен к ответственности за ее смерть. Его признали виновным, но в январе 2020 года Гордон умер в результате отравления героином.