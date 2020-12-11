31-летняя актриса Лили Коллинз, известная по роли в сериале "Эмили в Париже", снялась в стильной фотосессии и примеряла платья известных дизайнеров.

Так, звезда стала главной героиней нового номера американского журнала In Style.

Актриса позировала в изысканных платьях от Miu Miu и Vera Wang. Также Коллинг примерила стильные аутфиты от Alexander Wang и David Koma. Разбавляли образы элитные украшения от Cartier.

В интервью изданию актриса рассказала о трудностях по изучению французского языка. Коллинз пообещала, что ее героиня Эмили во втором сезоне будет знать французский лучше.

“Я, в отличие от Эмили, прекрасно понимаю французский, я выросла, изучая французский и знаю язык достаточно хорошо. Когда-то я даже мечтала на французском. Мне кажется, что Эмили будет лучше знать французский во втором сезоне”, – рассказала звезда.

По словам актрисы, создатели сериала не планируют менять концепцию из-за негативных отзывах зрителей. К критике главная героиня относится с пониманием.

“Люди всегда будут находить хорошее и плохое во всем. И поскольку у нас есть возможность снять второй сезон, мы не можем принимать во внимание все замечания”, – сообщила актриса.