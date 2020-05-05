Об этом идет речь в письме к читателям, опубликованном на сайте писательницы.

По словам Майер, новая книга под названием “Полуночное солнце” (Midnight Sun) уже почти готова и выйдет в начале августа текущего года.

Писательница отметила, что подумывала отсрочить релиз в связи с пандемией, но работала над ней более 13 лет и хочет, чтобы свет увидел ей как можно скорее.

“Я действительно думал об отсрочке релиза до тех пор, пока мир не станет нормальным. Однако, кто знает, когда это будет? И вы, ребята, ждали достаточно долго”, — написала она.

Также Майер показала, как будет выглядеть обложка новой книги:

Отметим, первая часть саги появилась в 2005 году. По всему миру было продано рекордное количество экземляров — порядка 100 миллионов экземпляров.

В 2008 году роман был экранизирован. Режиссером была выбрана Кэтрин Хардвик, а главные роли исполнили Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. Фильм собрал в прокате более $393 миллионов. В 2009 фильм был выпущен на DVD и стал самым продаваемым фильмом года.