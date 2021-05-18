Супермодель Наомі Кемпбелл вперше стала мамою

Про це зірка написала в Instagram.

Кемпбелл поділилася зворушливим фото крихітних ніжок малюка, які вона тримає у своїй руці.

“Прекрасне маленьке щастя вибрало мене своєю мамою. Це така величезна честь для мене – прийняти у своє життя цю ніжну душу, що не вистачає слів, щоб описати зв’язок, який я тепер поділяю з тобою, мій ангел. Немає більшої любові у світі”, – зворушливо написала Кемпбелл.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)



Подробиць про народження первістка супермодель не повідомляє. Так само залишається таємницею стать дитини та її ім’я.

Ймовірно, зірка скористалася послугами сурогатної матері, оскільки про її вагітність нема жодної інформації.

У квітні цього року зірка з’явилася на подіумі під час показу нової колекції Michael Kors. При цьому Кемпбелл не була вагітною.

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