Бренд Supreme пожертвовал $1 млн от продажи футболок на помощь тем, кто остался без еды и крыши над головой во время пандемии.

Об этом сообщают #Буквы.

В конце апреля Supreme выпустила лимитированную коллекцию футболок с принтом, разработанным совместно с японским художником Такаси Мураками.

Тогда бренд пообещал, что 100% выручки пойдут на благотворительность. Футболки продавались исключительно в Канаде и США по цене в $60.

Чуть более чем за неделю бренду удалось заработать 1 млн долларов. Все средства были переданы HELP USA. Эта благотворительная организация, которая помогает молодым людям оставшимся без жилья и не имеющих средств для существования, число которых значительно возросло на фоне кризиса COVID-19.

“HELP USA выражает глубокую благодарность Supreme за пожертвование в размере $1 052 040. […] Этот невероятный подарок пришел к нам в то время, когда наши клиенты испытывают самую большую нужду, и поддерживает нашу работу на национальном уровне”, — прокомментировали благотворители.