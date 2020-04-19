Видео опубликовала его внучка Яна в своем аккаунте в Instagram.
Суркис сидя набил мяч 40 раз, после чего поздравил всех с Пасхой и передал эстафету футболистам и тренерам “Динамо”.
“Игорь Михайлович передает эстафету “Набей мяч сидя”. Всем игрокам и тренерам Динамо! Будьте здоровы!” — написала она.
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Игорь Михайлович передаёт эстафету «набей мяч сидя.» Всем игрокам и тренерам Динамо Киев! Будьте здоровы! 💙
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