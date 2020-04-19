Видео опубликовала его внучка Яна в своем аккаунте в Instagram.

Суркис сидя набил мяч 40 раз, после чего поздравил всех с Пасхой и передал эстафету футболистам и тренерам “Динамо”.

“Игорь Михайлович передает эстафету “Набей мяч сидя”. Всем игрокам и тренерам Динамо! Будьте здоровы!” — написала она.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Игорь Михайлович передаёт эстафету «набей мяч сидя.» Всем игрокам и тренерам Динамо Киев! Будьте здоровы! 💙

Допис, поширений Yana Surkis (@y.surkis777)

 