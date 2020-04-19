Президент "Динамо" Игорь Суркис показал, как он набивает мяч, не поднимаясь со стула и "передал эстафету" футболистам и тренерам "бело-синих".

Видео опубликовала его внучка Яна в своем аккаунте в Instagram.

Суркис сидя набил мяч 40 раз, после чего поздравил всех с Пасхой и передал эстафету футболистам и тренерам “Динамо”.

“Игорь Михайлович передает эстафету “Набей мяч сидя”. Всем игрокам и тренерам Динамо! Будьте здоровы!” — написала она.