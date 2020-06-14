Об этом сообщает Express.

Гитара Blue Angel была найдена через 22 года после ее таинственного исчезновения. Пурпурно-синий инструмент с необычным скульптурным верхом был одной из четырех гитар, которые изготовили в 1984 году специально для Принса. Он играл на ней во время туров Purple Rain и Saturday Night Live в 1984-85 годах.

На данный момент Blue Angel выставили на аукцион Julien’s Auctions. За нее планируют выручить не менее 1 миллиона долларов.

СПРАВКА. Принс Роджерс Нельсон — американский музыкант, певец, гитарист-виртуоз, мультиинструменталист, автор песен, композитор, продюсер, актер, режиссер. На протяжении большей части своей карьеры выступал под именем Принс, но использовал также и множество псевдонимов. По всему миру было продано более 100 миллионов копий его альбомов. Лауреат семи премий “Грэмми”, премий “Оскар” и “Золотой глобус”. В 2004 году имя Принса было внесено в Зал славы рок-н-ролла.