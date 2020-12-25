Covid-19 Украина

обновлено 25.12.2020 в 17:02

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«Так много случится в 2021-м»: Конор МакГрегор в третий раз станет отцом

Боец MMA Коннор МакГрегор в день Рождества поделился с поклонниками радостной вестью - у него родится третий ребенок.

Пятница, 25 декабря 2020, 18:20

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Так, Конор поздравил своих подписчиков с Рождеством и опубликовал семейное фото с невестой Ди Девлин и двумя детьми. Интересно, что Ди держит в руках снимок УЗИ.

“Всех с Рождеством, от моей семьи к вашей. Так много всего случится в 2021-м”, – написал МакГрегор.

 

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Допис, поширений Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Напомним, что Конор и Ди вместе уже более 10 лет. Только в августе этого года боец сделал предложение любимой.
Пара воспитывает 3-летнего сына Коннора-младшего, а также 2-летнюю дочь Кройка. В 2021 году они станут многодетными родителями.

Кроме того, 23 февраля МакГрегор вернется в октагон боем против Дастина Порье.

  • 13 сентября ирландского бойца Конора МакГрегора освободили без предъявления обвинений после того, как он провел 48 часов под стражей на Корсике по подозрению в попытке сексуального насилия.
  • Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор после завершения карьеры отправится в водный тур с княгиней Монако Шарлен.
Теги: багатодітний батько, ребенок, МакГрегор, ММА

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