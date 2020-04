Канадский певец The Weeknd представил клип на трек Until I Bleed Out - это очередная работа из альбома Аfter Hours.

Видео опубликовано в YouTube.

По сюжету клипа артист попадает на вечеринку, где у него среди конфетти и воздушных шаров кружится голова и он падает в обморок.

Четвертый студийный альбом музыканта After Hours вышел 20 марта. В период с ноября по февраль к четырем синглам – Heartless, In Your Eyes, Blinding Lights и After Hours – вышли клипы.