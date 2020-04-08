Видео опубликовано в YouTube.
По сюжету клипа артист попадает на вечеринку, где у него среди конфетти и воздушных шаров кружится голова и он падает в обморок.
Четвертый студийный альбом музыканта After Hours вышел 20 марта. В период с ноября по февраль к четырем синглам – Heartless, In Your Eyes, Blinding Lights и After Hours – вышли клипы.
- Ранее сообщалось, что канадский рэпер и музыкальный продюсер Дрейк (Обри Дрейк Грэм) установил новый рекорд Billboard Music Awards по количеству выигранных наград.