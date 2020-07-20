Об этом сообщает Deadline.

“Этот великий фестиваль был дорог мне в течение трех десятилетий, поэтому быть удостоенной такой чести — настоящий шок. Приехать в Венецию в год полный вызовов и отпраздновать торжество кино принесет мне искреннею радость”, – сказала Суинтон.

Энн Хуэй, в свою очередь, сообщила, что у нее нет слов.

“Я очень надеюсь, что все в мире скоро станет лучше, и каждый сможет себя снова почувствовать таким же счастливым, как и я”, – сказала режиссер.

Глава Совета директоров кинофестиваля Альберто Барбер заявил, что совет единодушно признал Тильду Суинтон одной из самых оригинальных и влиятельных исполнительниц, заявивших о себе в конце ХХ века. А Энн Хуэй – одной из самых уважаемых и разносторонних режиссеров современной Азии и одной из ключевых фигур так называемой Гонконгской новой волны, представители которой совершили революцию в своей индустрии в 1970-х — 1980-х годах.