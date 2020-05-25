Об этом сообщает издание Variety.

В воскресенье, 24 мая, президент итальянского региона Венето Лука Дзайя подтвердил, что кинофестиваль, запланированный на 2-12 сентябре текущего года, не будет перенесен или отменен из-за эпидемии COVID-19. В то же время Дзайя сообщил, что количество представленных фильмов будет меньше, чем обычно.

Накануне принятия этого решения власти Венеции провели опрос среди представителей киноиндустрии, чтобы выяснить, кто из них готов принять участие в мероприятии в этом году.

Вероятно, что формат проведения фестиваля будет видоизменен в связи эпидемией. О том, как будет организована работа, пока не сообщается.