Об этом сообщает Deadline.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Действие шоу развернется в Академии Невермор, где учится Уэнсдэй. Главной героине предстоит научится контролировать свои экстрасенсорные способности, предотвратить серию жутких убийств и разгадать тайну, в которую много лет назад оказались втянуты ее родители.

Вместе с Бертоном над проектом будут работать сценаристы Альфред Гоф и Майлс Миллар.

“Когда мы впервые услышали питч Ала Гофа и Майлза Миллара про “Уэнсдей”, мы были поражены, как стрелой из лука, прямо в сердца. Они ухватили тон и дух повествования и персонажей, дав свежий взгляд на историю. Потом мы узнали, что фантастический режиссер и давний фанат “Семейки Аддамс” Тим Бертон захотел дебютировать на ТВ с этим сериалом — теперь он воплотит в жизнь свое уникальное видение истории Уэнсдей и ее жутковатых одноклассников”, – отметили представители Netflix.

Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series!

Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq

— Netflix (@netflix) February 17, 2021