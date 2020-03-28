Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон вылечились от коронавируса и спустя две недели самоизоляции вернулись в США.

Об этом актер сообщил в Twitter.

Спустя две недели после того, как Хэнкс узнал о том, что заражен коронавирусом, он написал, что чувствует себя хорошо, а симптомов ОРВИ нет.

Время заражения и самоизоляции для звездной пары пришлись на момент их пребывания в Австралии. По этой причине, как только инкубационный период закончился, супруги вернулись в США.

27 марта журналисты таблоида The Daily Mail сфотографировали семейную пару, когда они прилетели в Лос-Анджелес на частном самолета, а также сделали несколько фото, когда те ехали в свой дом на автомобиле.

По возвращению в родной дом актер пока не информировал поклонников о своем самочувствии возможно, он будет на самоизоляции еще 14 дней, как только требуют власти США от граждан, которые вернулись из-за рубежа.

Как известно, супруги были в группе риска. Сам актер болеет диабетом, а его супруга два года назад боролась с онкологией.